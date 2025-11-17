介文汲：日本想拖美國下水　高市早苗犯大忌

台駐紐西蘭前代表介文汲。（中評社 資料照） 中評社台北11月17日電／日本首相高市早苗日前表示，“台灣有事”恐將構成“存亡危機事態”，引發爭議，美國總統特朗普對此不願回應。台駐紐西蘭前代表介文汲指出，特朗普還是老江湖，這時不會得罪大陸去支持日本。民進黨陳水扁當年被美國前總統小布什（George W. Bush）罵，就是因為美國認為會被拉下水。日本現在去惹事，高市早苗犯了很大的忌諱！



美國福斯新聞頻道主持人英格拉罕（Laura Ingraham）日前訪問美國總統特朗普時，展示一張日本首相高市早苗的圖片，內容指一旦台海發生涉及中國大陸軍艦與武力的緊急事態，可能構成日本的“存亡危機事態”。英格拉罕隨即問特朗普，中國大陸是否“不是我們的朋友”？



特朗普回應說，“我們許多盟友也不是朋友。我們的盟友在貿易上占我們的便宜，比中國大陸還多”。



介文汲16日在《中天辣晚報》指出，特朗普還是老江湖，頭腦很清楚，這時不會得罪大陸去支持日本。特朗普的算盤是美國自身的利益，此時美國跟中國大陸的關係遠重要於美國跟日本的關係，美國和中國大陸有許多重要事情要談。



介文汲強調，特朗普的國際觀是大國政治，日本是要聽命辦事的，日本要把台灣問題跟中國大陸叫板，有這個實力嗎？陳水扁當年被小布什罵，就是因為美國認為會被拉下水。美國認為是自己在掌握全局，不是小嘍囉告訴美國怎麼做。日本現在去惹事，高市早苗犯了很大的忌諱！