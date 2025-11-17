藍白主席將會面　王鴻薇研判還不會談選舉

藍委王鴻薇。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月17日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席鄭麗文和台灣民眾黨主席黃國昌預計在19日會面，國民黨籍“立委”王鴻薇今天對此表示，這是非常好的事，至少見面達成共識和互信，對接下來的布局都是正向發展。但她認為，要直接落實談具體的縣市選舉怎麼合作，進度可能太快了點，應該會先建立共識，後續再談細節。



2026地方大選，藍白雙邊正啟動整合作業，鄭麗文和黃國昌本周將會面，藍白兩黨黨務主管15日已會面，溝通場地跟時間的具體細節，基本上會全程公開，過程擬比照先前藍白主席會面模式，尋找適合第三地舉行，會面時間最快落在19日。



王鴻薇今天在“立法院”受訪時對此表示，民進黨已積極做相關縣市長提名，其實時間愈來愈緊迫，對於國民黨來講，還有和民眾黨之間的整合問題，所以本周兩位黨主席能見面，她認為是非常好的事情，至少見面有個共識和互信。



王鴻薇說，至於會不會具體落實到大家關注的縣市選舉細節，譬如新北市長人選如何整合，或者是嘉義市、新竹市還有宜蘭縣等等，她不敢確定，但如果立刻落實，進度可能也太快了一點，但雙邊去做意見交換，這對明年縣市長布局都是正向發展。



另外，鄭麗文上任兩周後，已密集和歐美多國的駐台代表會面，王鴻薇說，這完全瓦解之前有關歐美國家要封殺國民黨的謠言。而鄭麗文是最大在野黨主席，相信各國的駐台代表一定會非常關心，包含新任主席對於國際形勢的看法，還有“立法院”相關政策以及預算走向，這些會面都能促進互相瞭解，而不要淪為都是民進黨在外面亂告洋狀，亂造謠而造成誤解。

