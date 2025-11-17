黃國昌：19日下午與鄭麗文全程公開會晤

民眾黨主席黃國昌接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月17日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席黃國昌17日在“立法院”宣布，與中國國民黨主席鄭麗文確定於19日下午正式會晤，全程公開媒體採訪，至於細節與場地，這2天積極安排後會再報告。



針對各界關注鄭麗文、黃國昌的“文昌會”、“鄭國會”，黃國昌16日於基隆時稱本周舉行，17日再透露確定19日下午全程公開舉辦。



黃國昌表示，19日下午的見面是雙方黨主席首度正式會晤，許多細節仍待黨務主管場勘確認，請所有媒體多多諒解，具體地點確定後會立即對外報告。



記者追問因16日已在基隆邀請國民黨籍基隆市長謝國樑舉辦聯合治理座談，是否可能先對第一波彰化、嘉義、新竹等縣市進行藍白合縣市長人選交換意見？



黃國昌強調，首要將是交換意見、討論政策，雙方都會把焦點放在公共議題與“國家”未來，目前民進黨執政讓“國家”四分五裂，社會撕裂嚴重，因此各黨應冷靜思考如何恢復理性協商。蔡英文在2012年以民進黨主席與“總統”參選人身分時，也曾提過協商是民主大聯合的精神，可惜如今的民進黨卻背離當初主張。



黃國昌呼籲，民進黨應停止抹黑在野合作，與其用今天的民進黨去打臉昨天的民進黨，不如回頭重溫民主協商的初心。



對於藍白兩黨主席即將會面，民進黨“立法院”黨團幹事長鍾佳濱表示，2位主席早年都站在自由、人權、民主這一方，但現今涉入政黨權力與選舉考量，應謹守分際，政黨利益不應凌駕“國家”利益之上。



民進黨籍“立委”沈伯洋則諷刺，這場會談對黃國昌非常重要，因近期民眾黨內外爭議不斷，包括網紅“館長”陳之漢的爭議、以及自身多起爭議案，黃國昌急於透過藍白合作尋求政治突破。民眾黨與泛藍幾乎沒有差別，多次在“立法院”阻擋重要法案，甚至提出讓大陸配偶能擔任民代的主張，比國民黨還激進，鄭麗文更是讓國民黨往急統派靠攏，而民眾黨若繼續與其合流，只會讓支持者更失望。