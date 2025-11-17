中日緊張　黃國昌：台灣要思考如何緩解

民眾黨主席黃國昌接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月17日電（記者 張穎齊）日本首相高市早苗涉台海言論升高中日關係緊張。台灣民眾黨主席黃國昌17日表示，日本社會對此也有多種討論聲音，台灣政府應思考，如何藉由緩解，才能壯大台灣。



黃國昌17日在“立法院”受訪指出，日本社會各界對中日關係出現不同觀點。對台灣而言，政府應思考如何在區域緊張中，找到緩解與壯大的契機，鞏固自由、民主、人權與法治的生活方式，這才是政府當前應該好好思考的問題。



媒體問及賴清德17日再度為民進黨籍“立委”沈伯洋遭立案調查發聲，並回擊中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜說，斷了桌腳的是中國。



黃國昌回應，韓國瑜的態度已清楚表達，不論是“立委”或一般民眾，都不該被如此對待，但關鍵是“賴政府”的實際作為在哪？賴清德是“中華民國總統”，保護“國民”責無旁貸，但除了動嘴巴要求韓國瑜幫忙外，政府有提出什麼具體措施反制中國大陸跨境打壓嗎？



黃國昌批評，“賴政府”長期面對中國大陸打壓無有效應對，如果覺得自己無法解決，還要找別人幫忙，那就要慎重思考，是否有能力肩負這個職責。



黃國昌又說，16日只是和館長一起健身，談柔術，沒談其他。關於館長私事，他自己已經講得很清楚，有些政治操作與炒作真的大可不必。