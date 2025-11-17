王鴻薇爆料　廠商遭起訴仍獲軍方近億標案

藍委王鴻薇。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月17日電（記者 張嘉文）中國國民黨籍“立委”王鴻薇去年4月曾開記者會，爆出承攬採購中科院飛彈製造原物料的豐益公司，被發現洗產地後仍能持續承攬“國防部”標案。王鴻薇今再爆料，該公司負責人今年6月遭起訴，但旗下的3家公司今年仍取得“國防部”標案達30案，高達9千多萬元，她質疑，明明應該已經是拒絕往來戶的廠商，到底什麼原因，才能夠讓軍方如此愛用？



王鴻薇今天在“立法院”召開記者會表示，豐益公司陳姓負責人在今年6月被桃園地檢署依詐欺未遂、行使業務登載不實文書等罪名起訴。但從政府採購網竟然發現，該廠商在起訴後仍能得到軍方的標案，總共3家公司今年就得標達30案、將近1億元。



王鴻薇說，“國防部”不知道是沒管制，還是管制讓廠商有很大的漏洞可以鑽。該廠商不只在去年開記者會爆料後仍能夠持續得標，今年6月桃園地檢署將陳姓負責人起訴後，10月13日“國防部”空軍司令部公布的採購案卻仍由該廠商得標。沒想到被停權、被起訴的黑名單廠商竟還能一再得標。



王鴻薇指出，去年4月她就在記者會爆出，廠商豐益國際聯合公司外購飛彈原料用大陸製品洗產地遭中科院解約、停權。結果該廠商陳姓負責人竟能用久宜機械、永冠應材等同負責人其他公司的名義，持續承攬“國防部”的標案。之前有其他“立委”質詢此事，軍方也承諾會請中科院將黑名單廠商給予“國防部”管制。