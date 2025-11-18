朱信強：黃國昌與國民黨談合作有時間壓力

高雄市議會無黨團結聯盟黨團幹事長、無黨籍議員朱信強。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄11月18日電（記者 蔣繼平）中國國民黨主席鄭麗文和台灣民眾黨主席黃國昌預計在19日會面。高雄市議會無黨團結聯盟黨團幹事長、無黨籍議員朱信強向中評社表示，民眾黨有兩年條款（現任8席不分區白委將在明年2月全部換血）與要在新竹市重新立足，所以黃國昌腳步要加快，會有時間壓力，表面是正在爭新北市，但也可能是爭取空間談其他地方。



朱信強，高雄美濃人，曾任美濃農會兩屆理事長，熟悉農業。選區在高雄市桃源區、那瑪夏區、甲仙區、六龜區、杉林區、內門區、旗山區、美濃區、茂林區。



2026地方選舉，藍白雙邊正啟動整合作業，鄭麗文和黃國昌將於19日下午3點在新北市新莊的凱悅嘉軒酒店會面，基本上會全程公開。



民眾黨最近先拋出明年3月前與藍談妥民調整合，否則火車時間到就開了，這一點怎麼看？



朱信強表示，明年地方選舉馬上就到了，每個人布局都不一樣，民眾黨信心滿滿看起來是第三大黨，在“立法院”作為也引起部份的注目，表現還不錯。在“立院”席次人數少，怎麼從政治紛紛擾擾中脫穎而出，還是需要一些結盟的朋友來集合力量。



朱信強表示，民眾黨在民進黨這邊沒合作空間，只能尋求與國民黨結盟，看是用什麼方式來合作，大家協調出最好的戰力，無非就是說，希望在政治版圖中可以立足。



黃國昌的動態引人注意，先是與前中廣董事長趙少康見面，後來才與鄭麗文會面，怎麼看？

