藍議員鍾易仲：在野合作是藍白最大共識

國民黨籍高雄市議員鍾易仲。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄11月18日電（記者 蔣繼平）中國國民黨主席鄭麗文和台灣民眾黨主席黃國昌預計在19日會面。國民黨籍高雄市議員鍾易仲向中評社表示，在野合作是目前藍、白最大的共識，基層樂見迎來非常好的結果。對於鄭麗文路線近期引起黨內憂慮，鍾易仲認為，“兩岸牌”非明年選舉主要議題，鄭麗文只是因為剛上任必須清楚表態而已，這點不用太擔心。



鍾易仲，1982年生，高雄美濃人，義守大學管理學碩士。國民黨籍高雄市議員，選區為鳳山區。鍾易仲父親是國民黨前“立委”鍾紹和。



怎麼看民進黨持續打“抗中保台”這張牌？



鍾易仲表示，從今年大罷免大失敗就看的出來，過去賴清德一路走來打著“台獨”金孫名號，到現在都是走抗中保台路線，但是大罷免之後，驗證台灣人民早就看破民進黨手腳了，民進黨說一套做一套，選前喊“台獨”，選後卻沒有，大家看得很清楚。



鍾易仲表示，現在更可以觀察到，包括一些青鳥、綠營側翼對抗中保台議題也都保持距離，除了有某幾位綠營特定人士在做主張。可以非常清楚，綠營打這張牌不會有好的結果。



2026地方大選，藍白雙邊正啟動整合作業，鄭麗文和黃國昌將於19日下午3點在新北市新莊的凱悅嘉軒酒店會面，基本上會全程公開。



針對藍白合作、選票極大化，是否為鄭麗文明年2026選舉應該專攻的主軸？鍾易仲表示，在野合作是目前藍、白兩黨最大的共識，地方也很期待，盼19日透過兩黨領袖的會面，相信也會讓兩黨支持者都會期待迎來非常好的結果。