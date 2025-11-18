台灣如何平衡倚美及戰略彈性？陳文甲：棘手

開南大學副校長陳文甲接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社桃園11月18日電（記者 張穎齊）美國對台課徵20%加N疊加關稅，進入最終談判，美媒《政客》揭露台灣比照韓國、日本將投資3500億美元至5500億換取降關稅。開南大學副校長陳文甲接受中評社專訪分析，這場談判不僅攸關經貿利益，更是重新界定台灣國際戰略角色的關鍵時刻，台灣如何在“深化與美合作”與“維持自身戰略彈性”之間取得平衡，是最棘手的課題。



陳文甲表示，關於美媒揭露要台灣比照韓國投資美國3500億、到日本投資美的5500億美元之間金額，主要是指台灣在美國的投資、供應鏈布局與相關貿易承諾規模，而非一次性現金支出。美方希望藉由台資與產能更深綁在美國，以換取台灣產品在美市場的關稅減免與制度穩定。



陳文甲，日本大阪商業大學地域政策學博士，現任開南大學副校長、董事會主任秘書兼“國家暨區域研究中心”主任、日本台灣後援會名譽顧問、台灣日本研究院資深顧問、政治大學國際事務學院兼任副教授、印太戰略智庫特別顧問等。曾任開南大學國際企業學系暨研究所助理教授兼國際及兩岸事務處副處長、中山大學中國與亞太區域研究所兼任助理教授。



陳文甲說，至於卡關焦點包括：台灣能承諾多大投資、20%懲罰性關稅能否逐步降低或取消，以及半導體與高科技出口是否被納入美方的國安管制框架。此外，談判過程又受到美國選舉政治干擾，無論是美國前總統拜登或現任總統特朗普，都可能把對台讓利包裝成換取台灣更大投資與政治配合的條件。



陳文甲向中評社說，而台灣的主要籌碼在於高階晶片製造不可取代、願意加碼在美投資，並在美中科技戰中明確選邊站向美國，但代價可能是農業與傳產必須讓步，整體經濟結構對美依賴更深，甚至壓縮政策自主空間。



面對美國關稅戰、要求加碼投資，日、韓都喊出需要美方提供核動力艦甚至核潛艦合作。陳文甲說，日本與韓國之所以敢向美國提出核動力艦甚至核潛艦合作，一方面因為兩國都是正式盟友，軍事體系與法制高度與美國接軌；另一方面也具備大型經濟體與軍工基礎，能負擔龐大的建造與維護成本。



他說，所謂“核動力船”背後真正指向的是長航時、深潛、低噪聲的核潛艦戰略威懾能力，也符合美方希望盟友多分攤印太安全負擔的方向；相較之下，台灣既非條約“盟國”，又長期處於中國強烈“打壓”之下，美方在核技術、遠程打擊與部分先進軍事系統輸出上都設有明確紅線；同時，台灣在核燃料處理、後勤基地與財政負擔上也難以承擔核潛艦等級計劃。

