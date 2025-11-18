陳文甲：高市視台海關乎存亡　東亞入新冷戰

開南大學副校長陳文甲接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社桃園11月18日電（記者 張穎齊）針對日本首相高市早苗“台灣有事、不排除自衛隊介入論”引發中國大陸發布黃海航行警告、舉行實彈射擊演習，中日關係緊張。開南大學副校長陳文甲接受中評社專訪指出，代表日本已將台海安全視為直接關乎國家存亡的戰略議題，並與已故前首相安倍晉三的“積極安全保障”一脈相承。面對中國對日反制，將使東亞局勢快速走向新冷戰格局，台灣在其中應理性應對，深化與日美安全合作。



陳文甲說，高市早苗7日公開在“國會”宣示“台灣有事等於日本有事”，並指出若中國以戰艦封鎖或動武，即可能構成日本《安保相關法》中的“存立危機事態”，自衛隊可行使集體自衛權。這代表日本不再只以關切台海為立場，而是把台海衝突視為直接威脅日本國家存亡，尤其在整體論述與安倍晉三的“積極安全保障”高度一致，顯示安倍路線部分回歸，但是否全面復活仍需觀察後續法制、預算與部隊配置是否真正配合。



陳文甲，日本大阪商業大學地域政策學博士，現任開南大學副校長、董事會主任秘書兼“國家暨區域研究中心”主任、日本台灣後援會名譽顧問、台灣日本研究院資深顧問、政治大學國際事務學院兼任副教授、印太戰略智庫特別顧問等。曾任開南大學國際企業學系暨研究所助理教授兼國際及兩岸事務處副處長、中山大學中國與亞太區域研究所兼任助理教授。



陳文甲向中評社表示，高市強硬表態並非個人意見，而是日本政府的政策方向。她強調“無意撤回”，並表示其立場與現行政府一致；儘管政府仍維持對台政策“不變”的官方說法，但高市的言論能得到政府高層背書，意味日本把台海安全納入更核心的國家戰略。



至於日本是否可能協防台灣？陳文甲說，依現行新安保法，一旦被認定為“存立危機事態”，日本即有法理基礎支援美軍行動，甚至在必要時提供一定程度的軍事協助。然而，日本《憲法》第九條仍限制自衛隊參與“戰鬥行動”，真正出兵仍有法律與政治障礙。因此，日本具備法理可能性，但實務上仍需重大制度改革與民意支持。



陳文甲說，高市言論一出，中國第一時間宣布在黃海軍演，並對赴日旅遊發布警告。這樣迅速的行動顯示北京意在警告日本，一旦日本介入台海，日本也會被中國納入反制範圍。至於選擇黃海而非台海，具有三層意圖，一則避免刺激美日立即回應；二則展示中國在北方海域的軍力存在；三則向日本與韓國傳達壓力，使周邊國家感受到中國可從多方向施壓。

