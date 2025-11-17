台企無薪假8456人　製造業是重災區

台“勞動部”外觀。（中評社 資料照） 中評社台北11月17日電／台“勞動部”17日公布最新一期減班休息（俗稱無薪假）統計，雖然實施家數較前一期減少，但整體人數反而增加到8456人、再增125人。官員指出，製造業仍是重災區，占比逾九成，其中金屬機電業受到訂單波動影響最深，實施人數超過6000人。



依地區別來看，台中市本期受影響勞工達2759人居冠，其次是台南市的1279人。另有72家企業因屆期未續報或提前終止無薪假，有1137名勞工恢復原工時。



根據《中時新聞網》報導，來自中部某家金屬加工廠的林姓負責人表示，“客戶現在都不敢給長單，只下小單、短單觀望情勢。我們九成產品出口美國，關稅談不定，我們也不敢貿然備料”。他坦言，雖然公司尚未到裁員階段，但產線已放慢。若談判持續卡關，明年初壓力可能會更大，擔心年關不好過。



台灣手工具工業公會理事長謝武志10月底表示，手工具產業正同時面臨美國關稅壓力、全球供應鏈重組、綠色製造與AI數位化轉型等多重挑戰。他指出，手工具主要材料是鋼鐵，正面對美國訂單延後或減少，現在積極跟客戶研商關稅分攤問題，第四季及明年第一季會急速減少。



值得注意的是，因美國關稅衝擊而啟動無薪假的企業截至11月15日累計已達353家、7530人。相較上一期，家數略減17家、人數減少45人。



勞動條件及就業平等司專門委員李怡萱指出，部分企業訂單有回溫，讓人數略為下降。但台美稅談判最終結果尚未明朗，企業後續是否再擴大無薪假“仍會持續保持觀察”。



相較低迷的製造業，內需服務業表現相對平穩，住宿餐飲業等主要內需產業並未出現明顯波動，本期數字也維持穩定。