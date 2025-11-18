蔡東杰：高市說法反映推進正常國家化動機

中興大學國際政治研究所特聘教授蔡東杰。（中評社 方敬為攝） 中評社台中11月18日電（記者 方敬為）日本首相高市早苗稱“台灣有事，可能構成存立危機事態”，掀起波瀾。中興大學國際政治研究所特聘教授蔡東杰接受中評社訪問表示，高市說法看似偶然，卻反映其推進日本“正常國家化”的動機脈絡，揭示日本主動介入台海衝突的可能性上升，也因而挑起區域形勢的敏感神經。



蔡東杰提到，不過，高市早苗的言論尚欠缺政策支撐，除非日本後續有進一步具體的政策或者行動，那基本上頂多是中日雙方停留在“唇槍舌戰”的階段，不至於發生實質衝突。



蔡東杰，政治大學政治學博士，現任中興大學人文社會科學前瞻研究中心主任、國際政治研究所終身特聘教授、當代中國研究中心主任、日韓總合研究中心主任等職，並擔任中華當代兩岸學術交流協會理事長等職。



針對高市早苗說“台灣有事，可能構成存立危機事態”，蔡東杰表示，該言論既有“偶然性”也有“必然性”。它首先是偶然性的，因為發言場合並不是正式發言，而是在國會答詢的過程中隨口說出來，該議題嚴格來說事關重大，可是高市論述的情境並不是正式發言場合，非經過審慎研擬的政策陳述，所以發言掀起波瀾，是其偶然性。



蔡東杰說，高市早苗作為首相，一言既出駟馬難追，講出口的話基本上不太可能收回去，無論後續是外務省或是官房長官等官員出面補充解釋，都難以收拾。當然高市的說法，其實也反映出日本官方對當前外部形勢的焦慮，並非全然的是其立場所驅動，該說法事實上有邏輯脈絡可循，也就是“必然性”的部分。



他說明，時間往回推10年左右，從2015年美日調整防衛指針後，嚴格來說，不管是美日同盟或者是日本在區域與全球戰略，就開始展開轉型，所以高市的發言也反映了10年以來日本戰略轉型的過程。



10年之前，蔡東杰指出，美日同盟是一種區域性的守勢戰略佈局，它著眼的只是一個區域的問題，而且是採取守勢被動的狀態，當時東亞區域還算是相對穩定，不過當整個全球環境開始變化，尤其是美國在重返印太且加重區域布局之際，日本也相應被美國要求承擔更多戰略責任，這對日本來說，是壓力也是機會。