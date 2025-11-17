游盈隆：5成8贊成公投綁大選　綠政治風暴

五成八民眾贊成公投綁大選。(圖:台灣民意基金會提供) 中評社台北11月17日電／台灣民意基金會今天公布最新民調，針對在野黨推動恢復“公投綁大選”制度進行調查，結果顯示，全台有五成八民眾贊成、僅二成八不贊成，贊成者是反對者的兩倍。民意基金會董事長游盈隆表示，在野黨的主張已獲得社會強烈的共鳴。而民進黨在這項敏感政治議題上，站在社會主流民意的對立面。這無疑是一個已迎面而來的強烈政治風暴。



該份調查問及“是否贊成恢復公投綁大選”，結果顯示，20.2%非常贊成、37.8%還算贊成，合計58%支持；反對者則包含14.9%不太贊成、13.5%完全不贊成，合計28.4%，另有13.6%表示無意見或不知道。台灣民意基金會形容，這項結果“傳達一個清楚且重要的訊息”，即台灣主流民意顯然支持恢復公投綁大選。



民調結果也顯示，不論年齡、教育程度、職業或地區，幾乎所有族群都呈現支持多於反對的趨勢。年輕族群支持度更高，其中20至24歲高達七成九贊成，25至34歲亦有七成五贊成；即使在65歲以上年長者中，也有近半支持。從教育程度來看，大學以上學歷者有65%贊成；在職業類別中，學生支持度最高，達75%。



政黨傾向上則呈現明顯分歧：民進黨支持者中，有39%贊成、50%不贊成；但國民黨支持者贊成度高達72%，民眾黨支持者更有82%贊成，中性選民也有56%支持。台灣民意基金會指出，即便在綠營選民中，也有近四成支持，有助於拉高整體贊成度。