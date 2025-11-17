藍白黨魁會晤　民眾黨指定這地點有意涵

民眾黨前主席柯文哲參選2024大選的競選總部就位於新北市新莊區。（中評社 資料照） 中評社台北11月17日電／藍白雙方已為2026地方大選啟動整合作業，中國國民黨主席鄭麗文和台灣民眾黨主席黃國昌將於19日下午3點在新北市新莊的凱悅嘉軒酒店會面，基本上會全程公開。據瞭解，該地點為民眾黨挑選，選新莊是因為民眾黨前黨主席柯文哲2024大選競辦所在地，也是明年2月1日黃國昌成立競辦的地點。



藍白2黨秘書長李乾龍、周榆修預計在18日下午3時30分到場場勘。



根據《中時新聞網》報導，藍營人士昨透露，此次會談中，藍白陣營將會各派5人出席，主軸將聚焦在藍白合之上。此次會面是由鄭麗文方面先表達拜訪意願，原先打算前往民眾黨中央黨部，但民眾黨要求全程公開，需要足夠大的場地容納媒體採訪，因此場地由民眾黨方面安排。



據瞭解，“鄭黃會”地點已經確定在新北市新莊凱悅嘉軒酒店登場。民眾黨內人士透露，國民黨副秘書長李哲華等人12日與周榆修聯繫，希望能儘速安排見面事宜。因此民眾黨內部開會討論，希望能比照上次與國民黨前黨主席朱立倫見面的公開方式。



至於為何找此地點？民眾黨內人士指出，包括凱悅嘉軒酒店在內，原本想好三個場地，包括凱悅嘉軒酒店、上次跟朱立倫見面的台北市松山區兆基文教大樓等，但考量媒體陣仗恐比上次更大，所以選在空間更大的凱悅嘉軒酒店，而國民黨也表達認同且接受。



此外，18日下午3時30分藍白幕僚預計先到凱悅嘉軒酒店場勘，國民黨代表為李乾龍，民眾黨代表為周榆修。而民眾黨挑選凱悅嘉軒酒店的意義，除了場地空間較大之外，由於新莊為2024年大選柯文哲競辦地點，該酒店也離當時競辦不遠。加上黃國昌明年預計要在新莊成立競選辦公室，頗具象徵意義，因此挑選此地。