岡崎幸司：高市早苗涉台言論意在拉攏保守派

新竹中華大學應用日語系副教授岡崎幸司。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹11月18日電（記者 盧誠輝）日本首相高市早苗日前在國會公然宣稱，“台灣有事”可能構成日本可行使集體自衛權的“存亡危機事態”，暗示可能武力介入台海問題，導致中日關係緊張。新竹中華大學應用日語系副教授岡崎幸司接受中評社訪問表示，高市早苗涉台言論有政治算計，主要目的是為拉攏日本保守派支持者來穩固政權。



岡崎幸司指出，根據日本新聞網（JNN）最新民調顯示，高市早苗“內閣”支持率高達82%，這在日本歷年新“內閣”支持率中僅次於2001年小泉純一郎“內閣”的88%。他認為，高市早苗一方面挾著高民意支持度，另一方也希望能藉此拉攏日本保守派的支持者回到自民黨來鞏固政權，所以才會有相關的涉台言論出現，這很明顯就是為了政治算計。



岡崎幸司，日本東北大學經濟學博士，來台教書已20年，學術研究專長是日本商學、管理學與教育，目前為新竹中華大學應用日語系副教授。



他分析，高市早苗的個性相對歷任日本首相來說的確比較激烈，尤其是跟前日本首相石破茂拖泥帶水和扭扭捏捏的態度有很大的區別。高市早苗講話清楚且乾脆，加上有別於包括石破茂、岸田文雄和安倍晋三等前日本首相都是政二代，高市早苗是靠自己實力爬上來的，因此才能獲得日本民眾的高度支持。



岡崎幸司強調，高市早苗雖然擁有高支持度，但應該仍會對近期的中日緊張關係設下停損點，不會讓緊張情勢持續升高，這從日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰17日已趕赴中國溝通就可以看出，日本還是希望能降低目前的中日緊張關係，畢竟中日關係若鬧得太僵，對高市早苗來說也沒有太大的好處，因為中國還是有很多手段可以對日本施壓。

