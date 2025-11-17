江啟臣偕跨黨派訪美　美參議員沙利文同台

中國國民黨籍“立法院副院長”江啟臣率團抵達底特律，在台商的歡迎晚宴上與美國聯邦參議員沙利文（Dan Sullivan）交談。(照片:江啟臣臉書) 中評社台北11月17日電／中國國民黨籍“立法院副院長”江啟臣率“立法院”跨黨派訪問團出訪巴拉圭與美國底特律，在北美洲臺灣商會聯合總會第38屆第2次理監事聯席會議歡迎晚宴上，美國聯邦參議員沙利文（Dan Sullivan）幽默問到“立法院”現在情況如何？”，江啟臣則笑著問應，“Don’t worry-today is very peace！”。



江啟臣16日上午率跨黨派“立委”訪問團啟程前往美國及巴拉圭，並赴美國底特律出席北美洲台灣商會聯合總會活動，並拜會聯邦及地方政要，與台商及產業代表交流。



訪團成員包括國民黨籍“立委”呂玉玲、洪孟楷、黃健豪；民進黨籍“立委”莊瑞雄、吳沛憶、郭昱晴；以及民眾黨籍“立委”張啓楷。



在底特律舉行的北美洲台灣商會聯合總會總會長歡迎晚宴，出席者包括大會主席白越珠、底特律台灣商會長楊逸鴻等、“僑務委員會委員長”徐佳青、沙利文（Dan Sullivan）等人，現場有超過500位來自美國及加拿大僑胞。



江啟臣現場逐一介紹出席的跨黨派“立委”，並代表“立法院長”韓國瑜向在北美辛勤打拚的台商致意。江啟臣高度肯定台商扮演關鍵角色，強調北美台商正是推動台美、台加外交與經貿交流最堅強的夥伴。



江啟臣說，在台商的努力下，美國今年1至5月已躍升為台灣最大貿易夥伴，雙邊貿易總額高達1660億美元。台加經貿也在“投資促進及保障協議”（FIPA）架構下蓬勃發展。此外，台美正進行對等關稅談判，期盼能順利達成有利於雙邊的成果。