藍白黨魁會面　蕭旭岑：不會談太多選舉細節

國民黨副主席蕭旭岑。（中評社 資料照） 中評社台北11月17日電／中國國民黨主席鄭麗文和台灣民眾黨主席黃國昌預定於19日下午3點在新北市新莊的凱悅嘉軒酒店會面。國民黨副主席蕭旭岑今天在網路節目表示，雖然不會談到2026選舉等太多合作細節，但卻是藍白雙方善意與誠意的展現。針對明年選舉，藍白如何合作，他則認為，民調協調會因地制宜，不會死板板只用統一標準。



國民黨秘書長李乾龍、副秘書長李哲華將於明天下午3點半先場勘。國民黨出席人員除鄭麗文，包括李乾龍、李哲華、文傳會主委吳宗憲，以及“立法院”黨團總召傅崐萁。“鄭黃會”預定進行1個小時30分，於19日下午3時至4時30分進行，會後將有媒體聯訪。



蕭旭岑17日在網路節目《中午來開匯》節目表示，這是鄭麗文上任黨主席後第一次與民眾黨會談，雖然不會談到2026九合一選舉等太多合作細節，但卻是藍白雙方善意與誠意的展現，讓台灣民眾知道，藍白有共同的願景，也都記取去年藍白合破局的教訓。



蕭旭岑說，這次會面，是重中之重。至於2026選舉在新北、宜蘭、嘉義等地區，藍白會是如何合作？蕭說，選務工作由副主席兼秘書長李乾龍負責，民調協調會因地制宜，不會死板板只用統一標準。



蕭旭岑表示，2026選舉藍白合會將重點放在地方治理上，因為地方選舉人民在意的是經濟及民生，而非意識形態。而民眾也知道，國民黨在民生經濟的治理能力，遠遠超過民進黨，台灣人是有智慧的，否則2次大罷免的結果就不會是完封。