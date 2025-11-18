中評關注：賴清德高調挺高市　對台隱憂多

賴清德。（照片：府方提供） 中評社台北11月18日電（記者 張穎齊）日本首相高市早苗上任未滿一個月，拋出“台灣有事等於日本有事、不排除自衛隊介入”的驚人之語，引發中國大陸強烈反彈，17日至19日在黃海實彈演習，東北亞緊張情勢急遽升溫。賴清德17日呼籲大陸“要克制，不要成為麻煩製造者”，並肯定高市早苗的發言態度顯得格外樂觀，但在詭譎多變的中日對抗格局下，台灣是否能因日方挺台而得利，仍有諸多隱憂。



高市早苗10月21日才剛接任日本首相，即於國會表示“台灣有事等於日本有事”，若中國動武封鎖台灣，恐構成日本《安保相關法》所稱“存立危機事態”，自衛隊可依法行使集體自衛權。此一發言實質上將台海安全視為日本的國家存亡問題，遠超過過去日本僅關切台海和平的表述。



然而這番話讓北京震怒。中國大陸外交部連日批評日本干涉內政、挑動地區對立，並迅速在黃海發布航行警告、舉行實彈射擊軍演，展現多層次警告。同時，中國海警船進入釣魚台海域巡弋，中日關係驟降冰點。



日本國內對高市早苗的舉動則出現分歧，部分輿論認為她過於激進，藉強硬對中論述轉移自民黨近期政治獻金餐券醜聞焦點，甚至被解讀為“跪美取信”，以穩固“內閣”支持度。但也有保守派稱讚她重振安倍路線，強化日美安保合作。



賴清德在第一時間公開力挺高市早苗，呼籲中國大陸“應該克制，展現大國風範”，並引述美國駐日大使說法，肯定高市發言有助區域和平穩定，呼籲在野黨“不要負面解讀日本政治”。然而，這番立場雖展現台日同調，卻也被質疑過於急切表態，缺乏戰略縝密思考。



畢竟，日本目前並未與台灣簽署任何形式的安保協防條約，唯一擁有正式軍事同盟的是美日體系；而特朗普政府近期與中國貿易戰降溫，美中高層互動頻繁，連日美關係的穩定性都存在變數。若此時“賴政府”過於押注日本挺台，恐使台灣陷入外交與安全上的錯位風險。



民進黨此番樂觀反應，也可能有內部政治考量，近來藍白合作聲勢漸起，中國國民黨主席鄭麗文與台灣民眾黨主席黃國昌即將會面；在野整合若成形，勢必壓縮民進黨政治空間。賴清德藉“抗中保台”議題再造團結氛圍，無疑為穩盤策略。



高市早苗自稱安倍晉三政治遺產的繼承人，也是特朗普最好的朋友。她主張擴大防衛預算、強化對中威懾，並承諾5500億美元投資美國，以強化美日經濟與軍事連結。這種“安倍式強勢外交”固然贏得華府支持，卻也讓東亞安全風險加劇。

