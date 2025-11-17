澎湖議員關切醫療後送　縣長陳光復允諾改善

澎湖縣議會縣政總質詢，17日移師澎湖機場聽取醫療後送流程。（照：澎湖縣政府提供） 中評社澎湖11月17日電／澎湖縣議會第20屆第6次定期會縣政總質詢首日由無黨籍望安區議員陳佩真、七美選區議員張仁和主打，兩人將議場搬到下鄉考察，府會一起走訪馬公第二漁港加油站碼頭工程和赴澎湖機場聽取醫療後送流程，關心搶救離島居民生命的黃金時間。



澎湖縣長陳光復表示，為徹底改善馬公漁港加油碼頭現有設施老舊及機能不足等問題，縣府工務處已成功爭取“農業部”漁業署補助，執行“馬公漁港加油碼頭改善工程”。他指出，鑒於原碼頭高程較低，在冬季強風或大潮期間常有海水溢淹情形，目前規劃設計已將既有的瀝青鋪面全面改為結構穩固的混凝土鋪面，並進行碼頭面增高，大幅提升設施的耐候性與防洪能力。



陳光復指出，在結構設計方面，考量原有斜坡岸壁容易造成漁船碰撞及損壞，本次改善工程特別調整為直立岸壁。此舉在不拆除既有堤體的前提下，完成碼頭結構加固，不僅降低了對港區水域面積的占用，也減少了對船舶通行的影響。工程完成後，碼頭法線將朝港區擴延約3公尺，預計於明年4月8日竣工。



陳佩真表示，碼頭主體基礎應加裝防撞碰墊，以避免船體受損。此外，她建議縣府研議在港內現有加油碼頭外側新增碼頭與加油站規劃，並推動船舶分流加油機制，區分大船（CT3以上）在港區外側、小船（CT2以下）在漁港區內進行作業，以全面提升港區運作效率。對此，陳光復已即刻指示工務處與中油公司協調，務必為漁民打造一個更安全、更高效率的作業環境。



在離島緊急醫療服務方面，張仁和就七美鄉空中轉診的時效性，指出“衛福部”空中轉診審核中心（空審中心）的審核作業速度有待加強。張仁和強調，應縮短審核時程，確保緊急病患能在黃金時間內啟動後送機制，以彌補離島醫療資源的不足。



張仁和進一步指出，當病患不符合空中醫療後送條件，而在天候海象惡劣時轉由海巡艇後送，可能因延誤送醫而使病情加重。他建議縣府應編列預算，針對此類不符空審標準的緊急案例，研議由在地航空器駐地單位（凌天航空公司）進行緊急後送。對此陳光復回應，縣府秉持生命無價原則，尊重在地醫療團隊的專業判斷，一旦有緊急需求但不符合空審申請條件，縣府將立即協調與支應相關費用。



陳佩真則建議，離島應持續優化審核制度，並追蹤每位後送民眾的時序問題，同時也建議凌天航空可透過多元媒體管道，公開醫療後送執行情形訊息，以增加公眾檢視的透明度。



陳光復表示，經過縣府團隊的持續精進，目前離島緊急醫療後送的平均時間已大幅縮短至僅約1/3小時，成功為重症病患爭取到救治的黃金時間。縣府未來仍將持續檢討與精進緊急醫療轉診流程，全力守護全體縣民的健康與生命安全。