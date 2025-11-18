丁仁方：高市背後有美國測試中方底線的影子

南台灣兩岸關係研究學會理事長丁仁方。（中評社 資料照） 中評社高雄11月18日電（記者 蔣繼平）日本首相高市早苗涉台海言論挑起中日關係緊張。南台灣兩岸關係研究學會理事長丁仁方向中評社表示，雖然有美國讓日本去測試中國大陸底線的影子，但美國目前以特朗普交易派當道，要的是短期獲利了結，不會太直接介入，美的支持力道是問號，關鍵還是為了在日本內部結盟，但後果是壓力很大且很難善了。



丁仁方，南台灣兩岸關係研究學會理事長，台灣大學政治學系學士、碩士，美國匹茲堡大學公共政策與分析博士。歷任成功大學政治經濟研究所所長、政治系主任、公共事務研究中心主任。



高市早苗7日在眾議院接受質詢時提到，如果“台灣有事”伴隨對方使用武力的情況，例如以戰艦進行海上封鎖，就有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的“存亡危機事態”。



丁仁方表示，高市早苗公開透過正式場合定調這件事，把已故前日本首相安倍晉三私下說法變成公開政策，這不僅違反了《中日建交公報》內容當中，日本很清楚表示台灣是中國一部分，所以中國大陸會反應那麼大是有道理的，對中方來說很嚴重。



丁仁方表示，這次是中日關係很大的衝突，從1972年建交後，50多年來，很嚴重一次的對立。2012年也發生過前日本首相野田佳彥決定將釣魚台“國有化”，導致中日關係降到冰點，但這兩件事的性質不一樣，這次直接挑戰中日建交公報，更嚴重。



丁仁方認為，這次事件，背後關鍵是兩個原因，首先，美國應該是有認可，或日本有向美國打招呼，沙盤推演過，高市早苗才會採取行動。後面有美國在測試的味道，讓日本去測試底線，但中國也很強硬，而美國支持到什麼程度則不知道。

