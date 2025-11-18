楊永明：高市早苗以台灣當工具想達兩目的

台灣大學政治學系教授楊永明。（中評社資料照） 中評社台北11月18日電（記者 張嘉文）日本首相高市早苗稱“台灣有事，可能構成存立危機事態”，掀起波瀾。前“國安會”副秘書長、台灣大學政治學系教授楊永明向中評社表示，高市的發言並非真正出於“挺台灣”，而是以台灣議題作為戰略工具，目標在於推動兩件事。



楊永明說，一是鬆動並修正日本的“非核三原則”，二是更深度綁住美日安保，使日本在中美戰略競逐中確保自身終極安全保障。他強調，台灣有事日本介入防衛“不可能”，台灣更不應被捲入日本右翼的戰略布局。



楊永明為美國維吉尼亞大學國際法與國際組織博士，曾任國際關係學會秘書長、“行政院新聞局長”、台灣“國安會”副秘書長、台灣大學政治學系教授，現為中國文化大學“國家發展與中國大陸研究所”教授、台灣大學政治系教授，研究專長包括國際法、國際組織、各國外交政策。



高市早苗7日在眾議院接受質詢時提到，如果“台灣有事”伴隨對方使用武力的情況，例如以戰艦進行海上封鎖，就有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的“存亡危機事態”。



楊永明接受中評社訪問時指出，日本社會常聽到的“台灣有事、日本有事”論，並非新創，而是回溯自1960年美日安保第一次修訂時，日本國會就討論過“安保是否包含台灣”。當時“中華民國”仍與美日有“邦交”，但日本官僚為避免觸怒中國大陸，選擇以“事態問題”回應，也就是不做假設性回答，認為需視實際發生的情勢決定是否介入。此後六十年，美日安保與台灣的關係始終被放在這種模糊空間裡。



楊永明說，直到近年日本修訂“安保三法”，自衛隊得以在局限條件下協助美軍，但是否協助、協助到何種程度仍由日本政府自行判斷，核心邏輯依舊是“保護日本本土”。也因此，若台海爆發戰爭，自衛隊單獨或主動支援台灣的可能性“極低、甚至不存在”。

