岡崎幸司：高市力推反間諜法背後有美國撐腰

新竹中華大學應用日語系副教授岡崎幸司。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹11月19日電（記者 盧誠輝）日本首相高市早苗上任後力推“反間諜法”，但日本內部正反兩極意見不一。新竹中華大學應用日語系副教授岡崎幸司接受中評社訪問表示，高市早苗將“反間諜法”視為對付中國與保衛日本的手中王牌，背後應有美國在撐腰，若中日緊張關係持續升高，反而有利該法案通過，讓自民黨坐收漁翁之利。



岡崎幸司，日本東北大學經濟學博士，來台教書已20年，學術研究專長是日本商學、管理學與教育，目前為新竹中華大學應用日語系副教授。



日本曾在1985年嘗試制定類似“反間諜法”但未成功，高市早苗今年5月曾向時任首相石破茂提出制定“反間諜法”的必要性，並建議要納入自民黨的參院大選政見之中，但最後並未被完全採納。後來高市早苗在競選自民黨總裁時，便提出制定“反間諜法”的主張。



高市早苗上任後11日到日本國會答詢時也再度展現制定“反間諜法”的決定，並強調將在明年1月研擬出基本措施。而目前日本國內對“反間諜法”正反兩極意見不一，包括國民民主黨、日本維新會、參政黨和日本保守黨均有相關主張，但公明黨和立憲民主黨抱持慎重態度，而日本共產黨和社民黨則持反對立場



岡崎幸司認為，雖然現在在日本國內還是有人反對高市早苗制定“反間諜法”，但若中國一直施壓而因此刺激到日本民眾，導致日本內部反中情緒高漲，再加上民族主義的推波助瀾，反而有助於高市早苗去推動法案，最後坐收漁翁之利的也將是自民黨。



他強調，高市早苗力推“反間諜法”，背後應有美國在撐腰，因此即便自民黨內部有人對“反間諜法”有意見，也不能怎樣，只能忍耐。因為高市早苗現在挾著82%的超高支持度和站在中日對抗緊張情勢的浪頭上，反而更有利她在各項政策的推行。