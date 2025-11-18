朝野再訌財劃法　卓榮泰：拿錯藥無法硬吞

卓榮泰接受媒體採訪時回答財政收支劃分法相關問題。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月18日電（記者 鄭羿菲）“立法院”上周藍白聯手通過財政收支劃分法修正案，“行政院長”卓榮泰昨已嗆聲要全面迎戰，卓榮泰18日受訪時表示，“中央政府”本來都沒有生病，是“立法院”把“中央政府”抽了血，還拿錯的藥要中央硬吞下去。他加強語氣再度嗆聲，抵制未到最後關頭，他不會輕言抵制。



“立法院”會14日三讀修正“財政收支劃分法”部分條文，明定中央對地方一般性補助款與計劃型補助款的權責。卓榮泰17日表態，“立法院”通過的新修財劃法問題，比起過去公式計算錯誤還大，“行政院”將會全面迎戰。台灣民眾黨主席黃國昌則批評，經過“總統”公告後就是有效施行的法律，難道卓榮泰不用受到法律拘束，“行政院長”帶頭違法，違法亂紀莫此為甚。



“行政院長”卓榮泰18日赴“立法院”報告“中央政府”花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案”編製經過並備詢。



卓榮泰表示，從去年520以來，由藍白主導的“立法院”，對“行政院”一直步步進逼、層層圍堵，要逼“行政院”接受“違憲”的法案與預算案，也要逼“行政院”執行，同時用搶權分錢的方式，要弱化中央國庫、癱瘓“中央政府”，人民看得非常清楚。

