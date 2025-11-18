中日關係惡化　張延廷：陸反制重點在釣魚台

台前空軍副司令、退役中將張延廷。（截自“新聞大白話”YouTube直播畫面) 中評社台北11月18日電／日本首相高市早苗在國會答詢時有關“台灣有事”，可能構成日本“存亡危機事態”，引發中日關係惡化，大陸更在17日起於黃海中部進行3天實彈射擊。對此，台灣空軍前副司令、退役中將張延廷指出，接下來大陸可能會把重點放在釣魚台，將海面活動升級為立體空間活動，如增加戰術巡航、派出長程無人機在釣魚台周邊空域出沒等。



大陸官媒《人民日報》17日在三版刊出署名“鐘聲”的評論文章稱，日本首相高市早苗的涉台謬論暴露日本右翼勢力極其錯誤、極為危險的歷史觀、秩序觀、戰略觀，國際社會特別是亞洲國家必須對日本的戰略走向高度警惕。



張延廷17日在政論節目《新聞大白話》表示，在高市早苗發表“台灣有事”相關言論之際，大陸剛好可以藉此把重點放在釣魚台。首先，未來大陸可能會增加在釣魚台周遭海域的戰術巡航；再來，可能會比照黃岩島、宣布釣魚台是“國家海洋保護區”，並且以大陸的國內執法。



第三，大陸海軍可能在釣魚台周邊海域，於軍艦上實施升旗；最後，大陸的長程無人機會在釣魚台周邊空域出沒，這樣一來，大陸對釣魚台的軍事活動就慢慢具體化了，張延廷認為，未來大陸可能會將海面活動升級為立體空間活動。