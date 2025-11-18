台灣生產全部晶片很丟臉？黃國昌痛批特朗普

民眾黨主席黃國昌（中）。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月18日電（記者 鄭羿菲）台美關稅談判還未有結果，美國總統特朗普17日再次提及“台灣現在幾乎生產製造100%的晶片，這實在很丟臉（disgraceful）”。台灣民眾黨主席黃國昌18日批評，特朗普認知錯誤，赤裸裸展現掠奪台灣半導體產業的野心，台灣政府不應放任。



特朗普17日在白宮橢圓辦公室接受媒體訪問，被問及H－1B工作簽証的政策，特朗普以晶片製造為例，指美國不再生產製造晶片，但預計在接下來的一年取得大部分的晶片市場。美國過去生產晶片，卻愚蠢地把晶片生意輸給台灣，台灣現在幾乎生產製造100%的晶片，這實在很丟臉（disgraceful），但好消息是，它們即將回流到美國。



台灣民眾黨“立法院”黨團18日舉行居住要正義“虛坪改革”公聽會，民眾黨籍“立委”黃國昌、陳昭姿、黃珊珊、麥玉珍、劉書彬，及10多位專家學者、民間團體代表出席。



黃國昌表示，台灣半導體今天在世界上的成就，是在全體台灣人民的支持下，一代又一代台灣人的努力，非常多優秀工程師燃燒自己的生命所打造出來的半導體產業。



黃國昌批評，特朗普認知錯誤，不僅傷害善良台灣人民的情感，更赤裸裸地展現掠奪台灣半導體產業的野心，相信台灣人民不會認同，台灣政府也不應該放任美國政府想要掠奪台灣的半導體產業。