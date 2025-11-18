台軍方發放全民安全指引　賴士葆批要備戰？

藍委賴士葆受訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月18日電（記者 俞敦平）台灣軍方規劃將“台灣全民安全指引”採家戶投遞方式普發。對此，中國國民黨籍“立委”賴士葆今天在“立法院”受訪時表示，該手冊以官方形式送達每戶住家，等同對全體民眾傳達高度危機訊息，易使社會解讀成“台灣準備進入戰爭狀態”。他並點名現任駐芬蘭代表林昶佐未服兵役，卻對全民防衛議題多所評論，質疑其發言說服力。同時指出，美台軍售交付進度與實際需求不符，政策訊息與軍備取得必須一致。



台軍方推出新版“台灣全民安全指引”，並規劃透過行政系統以家戶投遞方式普發。對此，藍委賴士葆受訪時表示，手冊以官方名義直接送進信箱，象徵意義強烈，將使民眾感受到政府正釋出高度危險情勢與備戰訊號。他認為，如此作法不僅具強烈政策導向，也會影響民眾心理感受。



賴士葆並點名批評現任駐芬蘭代表林昶佐。他指出，林昶佐先前形容歐洲國家亦有相關制度，但林昶佐本人過去因健康鑑定結果未服兵役。他表示，一名未服役者於全民防衛議題上公開評論，難以具備充足說服力，並批評：“沒有當兵的人跑出來說三道四，怎麼服眾？”



賴士葆表示，若政府希望透過手冊普發強化全民防衛意識，應同步提出裝備抵台進度、戰力部署與完整規劃，避免政策停留在宣示層次，強化實質防護能力才是關鍵。