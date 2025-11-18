江啟臣：支持台商是“立院”最大共識

江啟臣出席北美洲台灣商會聯合總會理監事會議開幕式並致詞。（照：“立法院”提供） 中評社台北11月18日電／中國國民黨籍“立法院副院長”江啟臣率跨黨派“立委”訪問團訪美。他17日在北美洲台灣商會聯合總會理監事會議開幕式表示，“立法院”各黨派雖然時有不同意見，但支持台商永遠是“立法院”最大共識，是台商在海外發展的最強後盾，並歡迎台商朋友隨時回“娘家”，“立法院”將傾跨黨派之力，全力協助台商。



江啟臣率跨黨派“立委”訪問團於17日展開訪問美國及巴拉圭第二天行程。在駐芝加哥辦事處處長類延峰陪同下，江啟臣一行上午出席北美洲台灣商會聯合總會理監事會議開幕式，由大會主席總會長白越珠主持，現場貴賓包括僑務委員長徐佳青、美國聯邦參議員沙利文（Dan Sullivan（R－AK））、密西根州參議員等。



訪團成員包括國民黨籍“立委”呂玉玲、洪孟楷、黃健豪；民進黨籍“立委”莊瑞雄、吳沛憶、郭昱晴；以及民眾黨籍“立委”張啟楷。



江啟臣致詞時表示，今天身兼兩個身分，第一是代表“立法院”韓國瑜院長、第二是身為“中華民國”“立法院”世界台商之友會”會長，向台商致上最高敬意與謝意。江啟臣肯定商會自1988年成立以來，凝聚36個地方商會、逾3500家會員企業，創造無數就業機會，更吸引美加地區政府的關注，為在地製造商業動能。並讚揚台商展現“人飢己飢、人溺己溺”的人道精神，充分發揮“Taiwan Can Help”精神，讓世界看見台灣的溫暖與善良。



江啟臣指出，台商在世界扮演重要角色，為連結世界的重要橋樑，特別是在經貿領域中，台美在今年1月至9月的雙邊貿易總額高達1660億美元，大幅超越去年全年1580億美元，顯見台商在雙邊經貿關係的卓越貢獻。

