大罷免團體大斂財　藍委提案修法納規範

藍委王鴻薇（右）、許宇甄（左）召開“終結選罷金流斂財！修正政治獻金法罷免納入規範”記者會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月19日電（記者 張嘉文）針對大罷免期間，多個罷免團體募款的金流去向和剩餘金流不明亂象，中國國民黨籍“立委”王鴻薇、許宇甄今召開記者會表示，現行規範及管理政治獻金之政治獻金法，僅規範選舉活動，對於“其他政治相關活動”卻未有明確定義，無法可依、無法可管，因此將提案修正政治獻金法第二條，將“罷免”等政治活動納入規範，終結罷免金流斂財、爭議亂象。



王鴻薇表示，由民進黨帶頭髮動的大罷免活動，除了政治惡鬥製造社會對立外，底下政治金流更是難以估計，不少罷免案都發生違法募款情況.像是罷免國民黨基隆市長謝國樑的團體，曾透過募資平台“嘖嘖”違法超額募資716萬元，承諾罷免結束後會公開金流並捐出剩餘款項，但罷免早落幕，金流卻至今無人交代，也引起支持者的撻伐。



王鴻薇提到，罷免國民黨“立委”牛煦庭的團體，曾試圖宣布會將帳戶信託並公開帳戶，呼籲各界捐款，卻遭會計師以違反政治獻金法為理由拒絕接案，也因為募款疑慮的關係，為了“金”和“權”罷團分裂內鬥。



許宇甄則批評，罷免王鴻薇的團體最為嚴重，罷團的群組訊息就有所謂“文宣組長”宣稱“法律規定第一階段罷免團體不能收受政治獻金，但為了不讓別人抓到小辮子”，要支持者在現場“以現金交由有志工證的志工”，明顯知法犯法。還成立“課金公媽”群組，要求大家認領派報等費用，把款項直接給廠商，而廠商再將做好的文宣品給罷免團體，甚至定期指定課金任務，把民眾當盤子，把違法當遊戲。

