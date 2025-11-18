傅崐萁轟：雲嘉南補助1／4花蓮只補6%

左起，陳金德、卓榮泰、胡忠一。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月18日電（記者 俞敦平）在今日“立法院”會質詢中，中國國民黨籍“立法委員”傅崐萁以花蓮馬太鞍溪堰塞湖災情為主軸，質疑政府事前對破口與危險通報反應不足，導致原可預防的災害擴大。他並把本次三百億元新台幣災後重建條例與過去丹納斯颱風六百億元特別條例相比，指出當年雲嘉南地區受災戶數更多，卻能獲得約四分之一比例的直接補助，馬太鞍溪災民僅約6%落差明顯。他強調，不論是在雲嘉南或花蓮，都是台灣的人民，政府補助標準不應因地區不同而出現這麼大的差距，要求“行政院”說明依據並重新檢視相關設計。



“行政院長”卓榮泰18日赴“立法院”報告“中央政府”花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案”編製經過並備詢。



傅崐萁質詢時表示，災情發生之前，地方村長與居民持續反映河道破口與潛在危險，主管機關也曾到場會勘，卻遲遲未見補強工程上路，最後在強降雨下釀成災害。他認為，這不是完全無法預期的天災，而是過程中若能及早採取作為，就有機會避免擴大傷亡。



針對河川整治，傅崐萁要求行政部門以明確答案回應馬太鞍溪是否有持續疏濬，而不是只以工程名目或整體規畫概括帶過。他指出，自己過去未見完整疏濬紀錄，從實際災後情況也難以判斷成效，因此希望水利單位提出清楚數據與年度資料，讓外界瞭解中央在這段時間究竟做了多少實際工作。

