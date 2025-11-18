中日緊張　藍委馬文君籲台官方克制勿捲入

藍委馬文君。（中評社 方敬為攝） 中評社南投11月18日電（記者 方敬為）日本首相高市早苗日前“台灣有事”言論，引起中日關係緊張。中國國民黨籍“立委”、“立法院”外交“國防”召委馬文君今天表示，中日緊張情勢日益升溫，中國大陸宣布擴大黃海實彈軍演天數，日本外務省也派員赴北京交涉，台灣要當心被捲入風暴的可能，美國白宮迄今也沒有評論，但台灣府院體系不只評論，甚至選邊站，這對台灣而言是危險的，呼籲官方要克制、低調。



中日關係緊張，台灣方面包括賴清德、“國安會秘書長”吳釗燮等府院高層出面譴責陸方，並表態支持日方，相關效應，引發關注。馬文君18日出席南投縣北中寮加油站完工啟用剪綵，針對台灣官方在中日紛爭的立場受訪，作上述表示。



馬文君說，中日緊張情勢目前沒有降溫的跡象，日本方面昨天派外交人員赴北京交涉，顯然未達成共識，解放軍方面今天宣布延長黃海實彈軍演天數，後續也不排除增加制裁手段，一般而言，國際間的第三方通常會保持中立或觀望，就連美國白宮都沒有相關評論，但台灣的府院高層卻反其道而行，不只評論、表態甚至選邊站，恐怕對台灣不利。



馬文君指出，這次高市早苗的言論涉及中國大陸的核心利益，一時半刻難以收拾，加上中日有歷史遺緒各種新仇舊恨的堆疊，台灣應避免捲入其中，才是合理且保身之道。



馬文君認為，當前的東亞形勢有太多衝突的引子，台灣應該是敬而遠之，而不是主動上鉤，目前東亞各國都希望中日儘早降溫，台灣官方不應該反其道而行。