林賢參：美軍若台海被打　日本才會介入

台灣師範大學東亞系教授兼日本研究中心主任林賢參。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月19日電（記者 鄭羿菲）台灣師範大學東亞系教授兼日本研究中心主任林賢參接受中評社訪問表示，日本首相高市早苗“台灣有事”的說法，是轉向戰略清晰，達到訊息清楚、決心介入的嚇阻戰略要件，但單靠日本是沒有能力介入的，台灣人腦袋要清楚。關鍵在於，美國要不要介入台海衝突？美軍被打，日本才會介入。



林賢參說，美國已表態支持高市早苗的說法，等於是強化美日合作嚇阻中國，他認為美國也早就戰略清晰了，但這樣恐怕還不足以達到嚇阻的效果，還缺日本對中程彈道飛彈的相關部署。高市早苗強化美軍行動、日本也會行動的立場，並複雜化大陸武力攻台的相關計劃。



高市早苗11月初在國會關於台灣有事的答辯，引發中國大陸強烈反彈，過程中，中日互相召見對方大使提出抗議。中國已發佈旅日警告，並宣布在黃海局部海域17至19日進行實彈射擊。根據日本放送協會（NHK）、朝日電視台、共同社等媒體報導，日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰17日啟程訪問中國大陸。



林賢參曾任“法務部調查局”調查員，日本青山學院大學國際政治經濟學研究科國際政治學博士，現為台灣師範大學東亞系教授、政治學研究所長、日本研究中心主任，曾任台灣師範大學東亞系主任、“國安會”助理研究員、中正大學戰略暨國際事務研究所兼任助理教授。研究專長為東北亞區域安全、大陸對外與軍事戰略、日本外交與防衛政策、日本與大陸關係。



林賢參接受中評社訪問表示，高市早苗說“若動用戰艦且伴隨使用武力的情況下，有可能構成存亡危機事態”，是太過直白了，日本還沒有能力介入，台灣人腦袋要清楚，要介入、要怎麼樣，首先一定要美軍介入，若美軍沒有介入，日本說認定存亡危機事態，那是不可能的事情。



林賢參說，前日本首相野田佳彥、鳩山由紀夫對高市早苗提出批評，石破茂也說“歷屆政府在設想各種情形時，從未作過如此限定”，這是因為這些前首相思想都非常老派、作風保守，歷屆日本首相的一貫作風都是謹慎、謹慎、再謹慎，也多會使用曖昧語氣表達意見，但高市早苗顯然個性非常直白，與以往的日本首相非常不同。