中台灣產業成關稅重災區　官員承認影響大

台“經濟部政務次長”何晉滄。（中評社 方敬為攝） 中評社台中11月18日電（記者 方敬為）台灣產業實施無薪假人數增加至8456人，集中在中台灣。“經濟部”今天在台中舉辦“因應美國關稅出口供應鏈支持方案說明會”，吸引200多位產業代表參與，“經濟部政務次長”何晉滄承認，這波關稅對中部的機械業等傳統產業影響較大，政府將透過新台幣930億元特別預算，以支持產業、安定就業為主軸，助產業界度過難關。



有與會者要求關稅稅率應盡早確定，以利業界早日因應。何晉滄表示，台美關稅談判近期會有結果，已進入最後階段，朝爭取稅率下調、不疊加，232調查也往爭取最優惠的方向努力。



台“經濟部”18日在台中軟體園區舉辦“因應美國關稅出口供應鏈支持方案說明會”，由於中台灣產業成為美國對等關稅政策的重災區，現場吸引許多業界代表與會，包括特定工廠聯合會理事長葉振福、工業區廠商聯合總會監事主席許長發、台灣手工區工業同業公會理事長謝武志、台中市中小企業服務中心的總幹事黃于珊等人出席，由何晉滄主持會議。



根據“勞動部”17日公布最新資料顯示，全台實施無薪假的勞工人數有增無減，整體人數達8456人，集中在中台灣，製造業仍是重災區，占比逾九成，其中金屬、機電業受到訂單波動影響最深，實施人數超過6000人。依地區別來看，台中市本期受影響勞工達2759人居冠，其次是台南市的1279人。



何晉滄致詞表示，政府提出新台幣930億元，以支持產業、安定就業兩大主軸，協助產業界度過難關，現在台灣輸美關稅，“暫時性”稅率是20%並疊加原來稅率，以工業產品為例，先前的平均稅率大概是3.3%，所以要繳納23%以上的稅率，確實辛苦。



何晉滄承認，疊加稅率對傳統產業的影響確實較大，例如工具機本來輸美的稅率比較高，所以加上20%對等關稅，讓業者受到艱困挑戰，所以希望透過說明會的方式，以最快速、最便捷的方式，提供業者諮詢申請，幫忙業界及勞工朋友。



何晉滄說明，產業扶助方案包括研發轉型補助、爭取海外訂單、外銷貸款優惠保證加碼、中小微企業貸款加碼及產業競爭力輔導團機制，此外還有貿易融資利息減碼及輸出保費優惠、勞工安定就業措施等。