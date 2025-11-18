卓榮泰、傅崐萁爆口角　韓國瑜喊深呼吸

國民黨團總召傅崐萁質詢“行政院長”卓榮泰時爆發激烈口角。（照片：“立法院”“國會”頻道） 中評社台北11月18日電／“立法院”會14日三讀通過《財政收支劃分法》修正案，“行政院長”卓榮泰昨天才喊“全面迎戰”，今天就在“立法院”會備詢時，跟中國國民黨“立院”黨團總召傅崐萁爆發激烈口角。傅崐萁拉高分貝要卓榮泰不要跟全民宣戰，卓榮泰不甘示弱回嗆，是“立法院”要對“行政院”開戰，他才必續備戰。此時質詢時間剛好結束，國民黨籍“立法院長”韓國瑜連忙喊時間已到，深呼吸、喝口水。



“立法院”會今天邀請卓榮泰及相關“部會”首長列席報告“中央政府”花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案”編製經過並備質詢。



根據《中時新聞網》報導，傅崐萁和國民黨籍“立委”林倩綺聯合質詢，時間總共30分鐘。傅崐萁在前半段關注馬太鞍溪災後重建等議題時，與卓榮泰互動平和，並無太多爭執，直到傅崐萁詢問財劃法修法議題時，現場氣氛才逐漸緊繃。



傅崐萁質詢時表示，明年統籌分配款多了4167億元給地方政府，一般性補助款被“行政院”苛扣1300億元，計劃性補助從今年的2954億元減編了2600多億元，明年只剩308億元，所以財劃法修正後，只多給地方220億元，上周五修法不過是把“行政院”苛扣的一般性補助款還給地方政府，因為這關係到老人照顧、教育、地方基礎建設等。



卓榮泰反問傅崐萁說，你認為給地方多220億太少是不是？如果你認為給地方多220億元太少，那你為什麼不會覺得“中央”少掉4千多億元太多呢？



隨後，傅崐萁播放一段賴清德在台南市長任內主張財劃法修法的採訪片段，並質疑卓榮泰說，你要全面開戰，是跟人民開戰？還是跟“賴市長”開戰？“立法院”通過的修法是賴清德大聲疾呼十幾、二十年的財劃法修法。



卓榮泰引述地方政府歲計賸餘回擊，指2012年地方政府賸餘是負500多億元，去年、今年都是正800多億元，地方政府財政已經好轉，你拿2012賴市長的話來今天講。此時，傅崐萁打斷卓榮泰發言，並質疑，前年、去年共超徵1兆8700億元；卓榮泰則不斷強調政府有還債。



緊接著，傅崐萁拉高分貝嗆說，你不會執政就請下台，請你不要跟賴清德宣戰、不要跟全民宣戰。卓榮泰也提高音量回嗆，“是“立法院”要對“行政院”開戰，我才必須備戰，你不要一直對我們開戰”。