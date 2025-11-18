何晉滄：美關稅談判最後階段　台灣模式助力

台“經濟部政務次長”何晉滄。（中評社 方敬為攝） 中評社台中11月18日電（記者 方敬為）台“經濟部政務次長”何晉滄今天主持“因應美國關稅出口供應鏈支持方案說明會”中區場，在台美關稅談判方面，他透露，已進入最後階段，預期很快會有結果，並重申“台灣模式”在台美關稅談判起到正面效果，隨著台美合作半導體產業鏈建置，在223調查的部分，可望爭取到優惠稅率，輸美關稅也朝調降、不疊加的方向努力。



台“經濟部”18日在台中軟體園區舉辦“因應美國關稅出口供應鏈支持方案說明會”，由於中台灣產業成為美國對等關稅政策的重災區，現場吸引許多業界代表與會，包括特定工廠聯合會理事長葉振福、工業區廠商聯合總會監事主席許長發、台灣手工區工業同業公會理事長謝武志、台中市中小企業服務中心的總幹事黃于珊等人出席，由何晉滄主持會議。



何晉滄表示，台美的關稅談判還在進行當中，尤其是232調查的幾個產品，包括半導體等衍生相關產品，這是台灣對美貿易最占最大比例的部分，美國政府也非常關切，因此台灣提出加強半導體合作，對於台美雙方在半導體未來如何進行產業合作的部分，美方有很大的一個期待。



何晉滄說，政府在對美談判的過程中提出了“台灣模式”輸出，希望台灣與美國之間，在一些產業合作方面，能夠把台灣發展科學園區的經驗，協助美國建立這樣的一個內科學園區的合作模式，這也是著眼於半導體產業發展。



何晉滄強調，台美強化半導體合作，有利台灣的半導體對外拓展，台積電的客戶有70%在美國，所以台積電因為客戶的需求，還有全球布局的需要，先前就已承諾赴美投資1650億美元，未來隨著台積電在美國的產能發展，美台在半導體發展的關係會越來越緊密。



何晉滄指出，目前台美之間雙方在談判的過程，將以此合作模式，一方面助台灣半導體產業鏈向外延伸，一方面爭取關稅稅率調降，這是很好的合作模式，在223調查的部分，台灣方面努力爭取最優惠的稅率，獲得美方正面回應，談判已經進入到最後階段，應該很快就會有結果。