桃園住宅區蓋靶場藍委盼喊停　卓榮泰允檢討

“行政院長”卓榮泰（左）與台“交通部長”陳世凱（右）接受質詢。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月18日電(記者 俞敦平)針對台“國防部”規劃在桃園新建室內輕兵器靶場，中國國民黨籍“立委”魯明哲今日在“立法院”質詢“行政院長”卓榮泰。他表示，雖認同軍方新建靶場，並且室內化有助降低噪音與提升安全，但原規劃的三處場址中已有兩處撤案，如今僅剩桃園中壢龍岡綜合訓練場仍在進行規劃，而該地周邊已成為人口密集區，引發地方連署與陳情。他強調，這並非單一政黨立場，而是跨黨派民意代表共同提出，希望“行政院”協助“國防部”暫停現行規劃並重新盤點地點。



對此，卓榮泰表示，將請“國防部”就三處選址過程、撤案原因及目前規劃內容作出詳細說明，並在後續檢討中納入地方意見。



台“國防部”今年起編列預算，進行三座室內輕兵器靶場先期規劃，原址分別位於新北新店、桃園龍岡及台南新中，目標在降低噪音、改善訓練環境並提升安全性。然而，魯明哲在質詢中指出，新北與台南兩處於今年3月相繼撤案，且撤案原因與土地已被其他軍事專案使用有關，顯示選址階段未充分掌握既有規劃，導致計劃尚未開始即自行取消。



魯明哲進一步指出，目前僅剩桃園龍岡綜合訓練場所進行規劃，但該地長期閒置，現況已形成住宅、公園與“國民運動中心”等生活機能密集區域，與當初主張的“減少民怨、提升生活品質”目標不符。他表示，地方並非反對室內靶場，而是期待優先選擇既有軍事營區或室外靶場進行改建，而非新增在民生區域。



魯明哲強調，桃園地方已展開跨黨派陳情與連署，同時市議會及市政府均表達尚未取得完整資訊，相關溝通程序仍有不足。他呼籲“行政院”協助“國防部”，先行暫停現有規劃並重新盤點，全台已有的露天靶場與營區應列為優先評估地點。

