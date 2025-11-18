最短命首相？郭正亮評論高市早苗困境

前 “立委”郭正亮預測高市早苗可能很快下台。(中評社 資料照) 中評社台北11月18日電／日本首相高市早苗“台灣有事”的言論引起不少風波，日前民進黨籍“立委”郭正亮上政論節目時談到，在中國必殺狠招的反制下，高市早苗很有可能會撐不住，進而成為任期最短命的首相。



郭正亮在中天網路節目辣晚報中表示，北京政府不太可能接受高市早苗發言後“下不為例”，因為這種正式發言會留下國會的歷史紀錄，中國大陸怎麼可能接受?郭正亮指出，高市早苗在會面特朗普後，民調是82%，在發表“台灣有事”言論的當天民調則是62%，最新的民調中已經到48%。



郭正亮認為，中國大陸不僅可以祭出經濟上的手段，如果中國提出“琉球有事 中國有事”的講法，或者發動琉球地位未定的法律戰，加上軍事上的壓力，高市早苗可能會撐不住。郭正亮還指出，美國目前還沒有發表意見，現在衹有國務院的官方說法，連美國國務卿馬可·盧比歐（Marco Rubio）都沒有發言，背後可能都有特朗普的示意，包含先前面對福斯新聞女主持直接詢問，特朗普都沒有回答。



郭正亮質疑，高市早苗會不會做不完半年? 郭正亮表示，對日本的右翼來說，換人並不是問題，將高市拉下來可以換小泉上去，對自民黨來講，透過換總理來換取外交的矛盾的消解，歷史上發生太多次了。