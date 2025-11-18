黃國昌被列貪污他字案被告　嗆北檢放馬過來

民眾黨主席黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月18日電／台灣民眾黨主席黃國昌近日因質詢已故台雅集團董事長沈裕雄詐騙案，被媒體報導疑似與沈子沈淳浤提供的資金存在對價關係。民眾剪報告發，台北地檢署已依程序分案，將黃國昌列為貪污他字案被告，將進一步釐清事實。對此，黃國昌今天透過聲明回應，“不會有絲毫畏懼，儘管放馬過來”。



鏡週刊日前報導，指民眾黨主席黃國昌質詢成衣廠已故董座詐騙案，質疑有對價關係涉嫌貪污，民眾檢舉告發。北檢已依程序分案將黃國昌列為貪污他字案被告，將進一步釐清事實。



對此，黃國昌今天透過聲明表示，他無論擔任公職與否，揭弊從未收受任何利益或好處，數周前接受媒體採訪時已清楚說明；北檢如今淪為執政黨鷹犬，與綠媒鏡週刊一搭一唱、冷飯熱炒，再一次發動黨檢媒三位一體，替民進黨追殺政敵。



黃國昌強調，他不會有絲毫畏懼，“儘管放馬過來”。



北檢收到民眾剪報告發，指凱思國際收受沈淳浤注資200萬元後，黃國昌在“立法院”質詢臺雅已故董座詐騙案，更自爆在該案幫了很多忙，形同收賄對價，告發黃國昌涉嫌貪污。



北檢已將案件併由偵辦狗仔案的檢察官偵辦，黃國昌列為貪污罪的他字案被告，將進一步釐清事實。