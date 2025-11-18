王世堅看解放軍排字“從從容容”　可以交流

綠委王世堅。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月18日電（記者 張穎齊）針對大陸解放軍在長白山艦甲板上排出“從從容容、游刃有餘”大字，引起兩岸熱議。台灣網友笑說民進黨籍“立委”王世堅反統戰、反攻大陸成功。王世堅18日表示，對岸要激發軍心、展現決心，是他們的權利。但台灣也不是省油的燈，應對態度同樣“從從容容、游刃有餘”，兩岸應求同存異、不用兵戎相見，笑說“統一次就好”！



大陸解放軍海軍989編隊15日自山東青島軍港啟航，展開新一輪遠海綜合實習，載有逾2100名軍校學員與官兵，預計造訪越南、馬來西亞與印尼等國。令人矚目的是，學員竟在綜合登陸艦“長白山艦”飛行甲板上，以人形排出“從從容容”、“游刃有餘”等大字。竟取材自綠委王世堅於時任台北市議員，在台北市議會質詢時任台北市長柯文哲的金句，引發兩岸熱議。



王世堅18日在“立法院”受訪表示，台灣跟大陸之間，難得有共識啦！這八個字“從從容容、游刃有餘”，好的金句大家都有使用權利。他認為，對岸要激發軍心、展現決心，是他們的權利。但台灣也不是省油的燈，應對態度同樣“從從容容、游刃有餘”。



王世堅語帶幽默表示，既然大家都從從容容、游刃有餘，那也不用兵戎相見嘛！全世界都希望和平，兩岸更應該追求共識，不要窮兵黷武、互相放話。



他指出，面對大小對峙的兩岸現況，“我們承認我們小，2300萬人對上960萬平方公里的大陸，但大的一方應該先讓步，才顯風度與肚量。小的一方讓步，就是投降。大的應該先這樣，不是小的先低頭”。



王世堅強調，昨天是敵人，明天不曉得，但今天可以交流。經濟上、文化上都能往來。即便對峙，也該尋求最大共識，求同存異才是對的。

