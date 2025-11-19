蔡東杰：中美G2格局已是客觀事實

中興大學國際政治研究所特聘教授蔡東杰。（中評社 方敬為攝） 中評社台中11月19日電（記者 方敬為）美國總統特朗普日前稱美中元首會晤是“G2會議”受到矚目。中興大學國際政治研究所特聘教授蔡東杰接受中評社訪問表示，G2早是客觀事實，近日隨著特朗普“認證”，讓外界關注，但其實該局面存在許久。至於中美陷入“修昔底德陷阱”的可能性，他認為，從過往經驗來看，歷史對修昔底德陷阱的理論支撐相當有限，以當前趨勢觀察，中美仍是鬥而不破。



蔡東杰，政治大學政治學博士，現任中興大學人文社會科學前瞻研究中心主任、國際政治研究所終身特聘教授、當代中國研究中心主任、日韓總合研究中心主任等職，並擔任中華當代兩岸學術交流協會理事長等職。



特朗普以G2形容中美元首會面，蔡東杰表示，G2並非新的概念，早在2005年就有人提出，只是美國在G2概念出現之後，其政策嚴格來說是避免去用那個詞，或者承認相關概念。美國官方長期避免使用“G2”這個詞，因為倘若官方承認G2就意味著承認其霸權地位出現鬆動，這是華府不願做出的心理與政治承認。



蔡東杰進一步說明，特朗普本人近日公開認證G2的存在，帶有象徵性的意義。美國如果承認G2，代表間接表述霸權地位鬆動，所以美國的官方政策從來不用G2，但是特朗普仍認證了，代表認可中國大陸當前的綜合實力已追趕上來，但無論特朗普是否提及，G2本來早就存在，“是個客觀事實。”



對於G2是否牽動霸權轉移，修昔底德陷阱？蔡東杰認為，尚不至於，修昔底德陷阱強調的是當一個新興強權威脅既有霸權的地位時，雙方因恐懼、誤判或刺激所引發的衝突風險會上升；而霸權轉移理論則著重於結構性力量變化，包括經濟、軍事、技術、外交影響力等，對國際秩序的重塑，並指出在權力再分配的過程中，國際體系可能經歷競逐，同盟重組與制度性調整。

