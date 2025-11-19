林沛祥：藍白破冰起點　對抗貪腐無能政府

國民黨籍基隆市“立委”、黨團首席副書記長林沛祥接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月19日電（記者 張穎齊）中國國民黨主席鄭麗文與台灣民眾黨主席黃國昌19日下午將會晤。國民黨籍基隆市“立委”、黨團首席副書記長林沛祥接受中評社訪問表示，藍白合作是對抗無能貪腐政府的必然結果，19日的會面可視為破冰起點，而非一次性談判。



針對鄭麗文、黃國昌會晤，以及民眾黨提倡聯合政府，林沛祥在“立法院”受訪指出，跨黨合作、聯合政府在國際上很常見，藍白合作並非短期政治算計，而是台灣政治邁向成熟民主法治的具體表現。他十分樂見19日的鄭麗文與黃國昌會晤。



至於是否能以“基隆模式”推向全台？林沛祥指出，基隆市由國民黨籍市長謝國樑與民眾黨籍副市長邱佩琳搭配合作，確實展現藍白共治的可行性與成果，這需要雙方充滿善意、包容與前瞻眼光，才能互相禮讓、逐步磨合，創造和諧的政治文化”



林沛祥向中評社說，不同縣市情況各異，藍白合作不可能一蹴可及，但從基隆的經驗來看，合作基礎正逐步穩固、氛圍樂觀，藍白若能以有效合作，不僅有助於提升治理效率，也能成為台灣政治文化轉型的重要里程碑，政黨合作，這才是成熟民主的表現。