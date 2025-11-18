鄭黃會明登場　藍白黨秘書長場勘有說有笑

國民黨副主席兼秘書長李乾龍、民眾黨秘書長周榆修進行約10分鐘的意見交換，過程中有說有笑。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月18日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨主席鄭麗文、台灣民眾黨主席黃國昌19日下午3點將在新北市新莊的凱悅嘉軒酒店會晤。國民黨副主席兼秘書長李乾龍、民眾黨秘書長周榆修等人18日下午3點15分左右分別抵達會場場勘，雙方進行約10分鐘的交換意見，過程中有說有笑，互動十分熱絡。



李乾龍、周榆修一同接受媒體訪問時都意見一致地笑說，明天會是很好的為2026、2028開啟藍白合的開始。雙方也都提及，在大罷免過程中，可以看見在野民意的結合，可以撐著台灣往前進，藍白合是很重要的契機。



國民黨副主席兼秘書長李乾龍、副秘書長李哲華，及民眾黨秘書長周榆修、“立法院”黨團主任陳智菡等人在18日下午3點15分左右分別抵達會場，李乾龍還笑著招呼媒體一起上樓看場地，隨後李乾龍、周榆修等人就在媒體鏡頭前有說有笑地進行約10分鐘的交換意見，並在會後一同接受媒體訪問。



李乾龍還打趣讓周榆修先講話，周榆修表示，明天會是一個很好的開始，民眾黨與國民黨從2024以來，在“立法院”有眾多法案並肩作戰，在反惡罷過程中，也再看到在野民意結合時，可以撐著台灣往前進。相信在鄭麗文與黃國昌等人一起通力合作下，未來能從政策、理念、價值，再到選舉的協調，會有一個很好的開始。



媒體問及，明天鄭黃會會否觸及2026縣市首長選舉禮讓相關議題？周榆修僅說，明天適合好的開始，一步一步往前邁進。媒體也問及，有意爭取競選宜蘭縣長的前民眾黨籍“立委”陳琬惠已有相關準備，但同樣有意爭取的國民黨籍“立委”吳宗憲則表態“誰讓誰還不一定”。周榆修打圓場說，不會啊，吳宗憲沒講錯，本來就還不一定。

