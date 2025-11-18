藍支持度增3.9%　藍議員讚鄭麗文做對3件事

新北市藍議員江怡臻。（截自“大新聞大爆卦”YouTube直播畫面) 中評社台北11月18日電／中國國民黨主席鄭麗文在11月1日上任，台灣民意基金會今天發布最新民調顯示，國民黨過去一個月政黨支持度上揚3.9個百分點。對此，中國國民黨新北市議員江怡臻提及鄭上任後做了3件事情，並強調鄭在過去的基礎上持續努力，因此使支持度微幅增加。



台灣民意基金會今天公布最新民調，31.1%最支持民進黨，25.8%國民黨，14.7%台灣民眾黨；和上個月相比，民進黨支持度下滑1.8個百分點、國民黨上揚 3.9個百分點、民眾黨略增0.3個百分點。



江怡臻今在政論節目《大新聞大爆卦》中分析上述民調，並認為鄭麗文在原本的基礎上持續努力，使支持度微幅增加；江進一步提及鄭上任後做了3件事情，第一是忙著對外的關係，見了許多駐台代表；第二則是在短時間內完成地方黨部布局，因地方黨部主委攸關明年地方選舉提名，無論縣市首長、議員或里長，把黨內各地方穩定住；第三則是進行藍白兩黨黨主席會面，國民黨在既有基礎上，要開始往明年選舉前近。



另外，該民調顯示，有50.2%的民眾不贊同賴清德上任一年多以來的整體表現，並認為賴目前民調仍陷困境，也未回到大罷免以前，過去5個月是其“ 最惹人怨的時刻”。江怡臻諷刺表示，這樣的情形看地方選舉更準，並認為民進黨如今提名好幾個縣市首長，包括何欣純、陳瑩等人，但這些選將卻還沒有放上與賴合照的看板，顯見賴並沒有受到民進黨支持者歡迎。



上述民調訪問期間是11月10-12日；對象以全台為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話70%，手機 30%。有效樣本1085人，市話760人，手機325人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。