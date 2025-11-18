7成台人力挺引進鞭刑打詐　僅2成反對

70%的民眾贊成引進鞭刑處罰詐騙犯。（照片：《TVBS》民調中心） 中評社台北11月18日電／新加坡“國會”於4日正式通過《刑事法（雜項修正）法案》，將鞭刑納入打擊詐騙的懲罰手段，最重可判24下鞭刑，相關議題在台灣引起討論。《TVBS》民意調查中心18日公布最新民調顯示，有70%的民眾贊成引進鞭刑處罰詐騙犯，19%不贊成。此外，有66%民進黨認同者贊成引進鞭刑處罰詐騙，24%不贊成。



民調顯示，高達86%民眾認為台灣現行法律對詐騙犯罪的刑罰太輕，僅3%認為剛好，更僅0.2%認為太重，11%沒有意見。而對於台灣應引進鞭刑，處罰詐騙犯的建議，有70%民眾贊成（50%非常贊成，20%還算贊成），明顯高於19%不贊成（13%不太贊成，6%很不贊成），11%沒有表示意見。



民調進一步交叉分析發現，無論政黨傾向為何，民眾對於台灣應引進鞭刑處罰詐騙的看法，皆是贊成的比例高於不贊成。民進黨認同者有66%贊成，高於24%不贊成；國民黨認同者有74%贊成，20%不贊成；民眾黨認同者更有83%贊成，僅14%不贊成；中立民眾也有70%贊成，明顯高於18%不贊成。



民調顯示，高達92%的台灣民眾認為目前台灣詐騙的情形嚴重（75%非常嚴重，17%有點嚴重），僅4%認為不嚴重，4%沒有意見。進一步詢問民眾有無遇過詐騙，調查結果有26%民眾表示經常遇到，38%偶爾遇到，18%很少遇到，只有18%表示沒有遇到，顯示遭遇詐騙訊息幾乎已成為民眾日常。



對於政府打擊詐騙的表現，54%民眾表示不滿意（20%不太滿意，34%很不滿意），只有24%滿意（7%非常滿意，17%還算滿意），22%沒有意見。與今年五月的調查相較，滿意的比例下滑一成，不滿意的比例也略減3個百分點；無意見比例較高。而對於政府宣導詐騙的滿意度，有42%民眾表示滿意（10%非常滿意，32%還算滿意），也有46%不滿意（21%不太滿意，25%很不滿意），意見較為分歧，另有12%沒表示意見。顯示雖然部份民眾對防詐宣導較有感，但並不滿意政府打詐的整體成效。



本次調查是TVBS民意調查中心採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，11月11日至11月14日18：30至22：00，共接觸1，193位20歲以上台灣民眾，其中拒訪為178位，拒訪率為14.9%，最後成功訪問有效樣本1，015位（市話508、手機507），在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣、行動電話後五碼電腦隨機抽樣，人員電話訪問，資料依電話使用行為組合估計及母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。