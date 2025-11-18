經濟學人論台灣病　李淳稱經濟佳驕傲勳章

台灣前駐歐盟代表反駁經濟學人 “台灣病”的說法。(中評社 資料照) 中評社台北11月18日電／英國《經濟學人》最新一期提出“台灣病”說法，台駐歐盟前代表李淳今天在民進黨發言人韓瑩主持的直播節目“午青LIVE”表示，台灣經濟表現亮眼，具備全球競爭力，應是驕傲勳章而不是病，藍白唱衰台灣、惡修“財劃法”將台灣帶向極端，不利台灣發展。



最新一期英國《經濟學人》雜誌以“台灣榮景的潛藏風險”（The hidden risks in Taiwan＇s boom）的封面報導指出，台灣“央行”持續抑制新台幣匯率，以免於貨幣升值衝擊經濟的“荷蘭病”，卻反而造成經濟嚴重失衡，形成所謂的“台灣病”（Taiwanese disease）或“福爾摩沙流感”（Formosan flu）。



該報導指出，台灣“央行”藉由抑制新台幣匯率，維持出口競爭力，卻也造成巨大的扭曲：經常帳順差膨脹、外匯存底增加，且房價飆漲，失衡程度都比其他相似經濟體都更嚴重。台灣“央行”實際上是以犧牲一般民眾的生活水準，換取出口競爭力，且“央行”為維持匯率低迷印製的新台幣，導致現金充斥，推升房價，進一步削弱民眾的購買力。“央行”已透過定存單從金融體系抽出部分資金，卻只能局部產生影響。



李淳則是表示，經濟學人以大麥克指數為例，認為新台幣被低估應升值，但商品價格高低與當地競爭關係有關，因“國家”而異，無法佐證台幣是否被高估或低估，有非常多證據證明台幣不存在低估問題，“央行”也與美國財政部發布共同聲明表示不干預匯率。因此，匯率問題應回歸市場機制，穩定才是重要的。



李淳指出，“台灣病”源於過去的“荷蘭病”一詞，然而台灣與荷蘭病狀況完全不同，荷蘭病肇因於天然資源，但台灣經濟表現佳，是因有科技競爭力、代工信任感與全球供應鏈關鍵地位，且目前為止尚無明顯競爭者，因此不應是病，而是驕傲的勳章。台灣過去40年來經濟表現皆名列前茅，維持競爭力與人才是關鍵，在野黨唱衰台灣將不利競爭力發展。



李淳也表示，惡修“財劃法”造成大幅舉債，修法過程中幾乎沒有討論長期問題，只想給執政黨難堪、將資源瓜分給藍白執政縣市，產生的缺口黑洞只會債留子孫，更有“違憲”問題，但“憲法”法庭目前無法運作，因此不僅債留子孫，更是民主監督機制無法運作，恐將台灣帶向極端。