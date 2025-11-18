高雄綠初選　新系賴瑞隆、許智傑暗中較勁

綠委許智傑18日下午前往大寮黃昏市場掃街拜票。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄11月18日電（記者 蔣繼平）民進黨高雄市長初選登記上周截止後，4位參選的民進黨籍“立委”動作頻頻。其中同屬新系的綠委許智傑、賴瑞隆，最近有點針鋒相對，不僅傳出許智傑稱已談過整合，但賴瑞隆沒有要讓，且賴瑞隆又模仿走許智傑最常用的口號“最大公約數”，兩人似有暗中較勁的意味。



對此，許智傑18日受訪表示“最大公約數這件事，可以問高雄市所有的政治人物，都知道我一定是比他適合。”至於口號被模仿，許智傑回應“都尊重，每個人有各自的講法，但與各派系、“中央”或地方民代，我一定比他熟悉很多。”



民進黨2026年高雄市長提名初選有綠委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺登記，共4搶1。中國國民黨可望派出“立委”兼高雄市黨部主委柯志恩應戰。



許智傑16日接受《TVBS新聞網》專訪時透露“已經和黨內對手賴瑞隆談過，但對方沒有要讓的意思”。他說希望在初選前，可以用協調的方式選出最強人選，這樣的方式是最好的，並強調，自己跟各派系友好，絕對是黨內“最大公約數”。



賴瑞隆16日晚間在岡山舉辦“來呦！隆作伙”政策說明會，超過千人到場，場面熱烈。賴瑞隆也強調他將以實績與願景凝聚眾人成“最大公約數”，並有信心擔任好“桶箍”的角色。



由於“最大公約數”一詞已經成為許智傑爭取初選過程中，一直掛在嘴邊的口號，賴瑞隆刻意喊出，似乎有暗中較勁的意味。