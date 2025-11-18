嘉義縣消防猛男桌曆曝光　聯手特勤展陽剛味

嘉義縣“2026年消防局猛男桌曆”正式發表。(照:嘉義縣政府提供) 中評社嘉義11月18日電／嘉義縣消防局近年印製消防猛男桌曆，年年引發索取熱潮，2026年消防桌曆以“嘉義縣特種搜救隊”為主題，集結消防員、義消、醫師與護理拍出特搜救援精神，並首度與嘉義縣警察局保安隊特勤人員跨界合作，18人完美展現警察與消防聯手的專業與默契，2026年消防局猛男桌曆今天正式發表，肌肉明顯的鹿草分隊官昱辰透露，拍攝期間一直攝取高蛋白食物，有助維持好的形象與體態。



今天記者會特別安排警察局特勤人員及車禍救援小組以真實情境結合現場互動，帶來震撼又逼真的體驗，其中表現亮眼的“車禍救援小組”在今年全台義勇消防人員體技能競技大賽中獲得“優等”佳績，展現嘉義縣災害救援的堅強戰力。



嘉義縣長翁章梁說，警消同仁展現工作的專業及健美體態拍出吸睛的桌曆，放在桌上就好像土地公一樣陪伴在身邊，透過不同形象的轉換，確實能讓很多人產生深刻印象、親近大眾，深植警消訓練有素、保護大家的決心，重視他們的使命。



嘉義縣警察局長李權哲指出，首度有同仁參與桌曆拍攝，展現消防救災救援工作的辛勞，以及首度亮相的霹靂戰警肩負治安、反恐的責任，鄉親可一睹警消24小時守護縣民生命財產安全的工作與榮耀。



消防局長蔡建安說，消防桌曆讓民眾看得到消防人員的專業與積極，以及要求體能訓練的強健體魄，保持救災救援的體力，今年主要由溪口防宣分隊長劉惠萍贊助印製，因份數有限，歡迎到消防局官方FB留言抽桌曆。