關稅未定　謝武志：有台工具機廠生意掉八成

台灣手工具工業同業公會理事長謝武志。（中評社 方敬為攝） 中評社台中11月19日電（記者 方敬為）台美關稅談判持續進行，台灣手工具工業同業公會理事長謝武志接受媒體訪問表示，官方宣稱談判進入最後階段，但稅率遲未落定，讓業界無所適從，面臨延單、砍單，更難以提前布局因應，機械業首當其衝，他透露，有工具機業者業績直接蒸發八成，快撐不下去，呼籲盡早完成談判，且補助措施要加量並快速，盼官方再推出第二波協助產業發展。



台“經濟部”18日下午在台中市召開“經因應美國關稅出口供應鏈支持措施說明會”，謝武志出席，建議官方應擴大辦理補助措施，否則關稅談判遲無結果，業者無所適從，而補助又有上限，希望政府不要雨天收傘。



針對美國對等關稅衝擊，謝武志向媒體表示，最棘手的是不確定性，關稅稅率只要沒有確定，產業界都無法提前布局，例如在對客戶溝通方面，面臨延單、砍單的問題，以手工具業的狀況來說，業績整體影響平均掉三成，他希望透過政府協助中小企業復甦。



謝武志提到，受到關稅影響，產業界現在都在跟美國客戶協商關稅分攤，以手工具產業來說，業績大受影響，機械業首當其衝，有工具機業者只剩下兩成業績，快撐不下去！產業界在這段期間，希望透過政府的韌性補助，提供有實質幫助、立即性幫助，但他也擔憂僧多粥少，因為補助預算有上限，而且是開放給全台各大產業，所以申請便利性、立即性是大家最關注的部分。



謝武志指出，補助額度如果用完，期盼政府後續著手第二波補助計劃，來幫助中小企業度過難關。另外，手工具產業公會也積極統合同業，利用這次困境，來辦理培訓計劃，提升業者競爭力，他希望全面提升領導階層、幹部主管到前線員工的整體競爭力，挺過美國關稅衝擊後，才有更多能力搶占國際市場，也盼政府在針對企業教育訓練等補助有所幫助。



謝武志說，美國關稅的不確定性是大家最擔心的事情，不早點底定，只會讓產業雪上加霜，若能盡速定下來，大家才有辦法協商、擬定相關對策因應。他提到，台灣的機械業出口還是以美國為大宗，且難以繞道而行，所以輸美關稅必須早日確定，否則業者持續面對不確定性，向前不是，退後也不是，真的非常艱困。

