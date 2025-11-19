丁仁方：藍白合是為了2028　藍要想清楚

南台灣兩岸關係研究學會理事長丁仁方。（中評社 資料照） 中評社高雄11月19日電（記者 蔣繼平）中國國民黨主席鄭麗文、台灣民眾黨主席黃國昌19日下午將進行會晤。南台灣兩岸關係研究學會理事長丁仁方向中評社表示，藍白合是為了2028大選，不是為了2026地方選舉，若藍營2026沒有讓的方案，2028就談不下去，要有這層認識，2026沒有白，藍也可照衝不誤，但藍營要想清楚。



丁仁方，南台灣兩岸關係研究學會理事長，台灣大學政治學系學士、碩士，美國匹茲堡大學公共政策與分析博士。歷任成功大學政治經濟研究所所長、政治系主任、公共事務研究中心主任。



對於這場會面的意涵解讀，丁仁方表示，應該這樣說，2026年地方選舉，就算藍白不合，藍營也是大勝，地方選舉就是藍營主場優勢，藍白合不是為了2026，而是為了2028大選，如果沒有這層認知的話，就很難往下談，所以目的是為了2028。



丁仁方表示，對白營來說“2028就是你大我小，你要先讓”。所以藍一定要讓白，不是只有講說民調決定這樣子而已，藍要有一個讓的方案。



丁仁方表示，譬如說，他認為可能要讓白營的議員席次極大化，目前白營有14席議員，如果藍營都派人去同選區對幹，最後選完後白營議員比14席少，這樣白營會開心嗎？那接下來還有2028嗎？所以藍營要有這個認識。



丁仁方表示，然後縣市長席次，就是白營有相對優勢的地方，藍至少要讓出來。目前白營現有兩縣市，新竹市、金門縣，那是不是至少要讓白營維持兩縣市，藍營要不要考慮大膽承諾？