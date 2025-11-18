陸配中常委何鷹鷺言論過激　遭國民黨停黨職

國民黨陸配中常委何鷹鷺遭停止黨職。（中評社資料照） 中評社台北11月18日電（記者 張嘉文）中國國民黨陸配中常委何鷹鷺以個人名義在抖音平台開設帳號，身穿印有毛澤東肖像的上衣，宣揚“祖國懷抱”、“早日統一”等言論。國民黨18日表示，為嚴明黨紀，並正視聽，考紀會通過予以何鷹鷺停止黨職處分。



考紀會主委張雅屏向中評社表示，以何鷹鷺的身份背景所指稱的祖國，及相關的言論，明顯與國民黨黨章、黨綱有所衝突，且經溝通後無效，何17日持續在平台發布影片，因此做出這樣的處分。



張雅屏強調，因接獲許多黨代表和中常委的檢舉，認為何鷹鷺的行為嚴重影響國民黨形象，考紀會才啟動調查。



國民黨中央考紀會今召開第28屆第1次臨時委員會議，經考紀委員臨時提案，依黨員違反黨紀處分規程第15條之規定，通過予以何鷹鷺女士停止黨職處分。



何鷹鷺，原屬雲南白族，家族遷到湖南經過三、四代，因祖父投入軍旅生涯，定居湖北，她從湖北藝術學院畢業後，經媒人介紹認識擔任電梯工程師的台籍先生，1997年26歲嫁到台灣，夫婦倆有一個女兒。何鷹鷺在去年3月當選國民黨中常委，是首位陸配身分的常委。



何鷹鷺在抖音影片中表示，她身上的毛澤東圖樣象徵著“毛主席教導我們要為人民服務”，所以她將這份理念帶回台灣，並時常穿著這件衣服宣揚“祖國的誠意與善意”。她強調，自己肩負的使命就是促成“台灣早日回到祖國懷抱、完成統一”影片上架後引發討論。



何鷹鷺17日再次上傳影片反擊，氣憤表示有人舉報她是陸諜，但她嗆聲“一個中國，兄弟之間還需要間諜嗎？放他X的屁，把我氣到都火了！”另一段影片中，何鷹鷺更聲稱國民黨會敗退，是因為3個湖南人，第一個就是偉大的領袖毛澤東，“把國民黨趕到台灣去了啦！”；接著又開酸馬英九“是最沒用的一個人”，更高呼“我是中華人民共和國的女兒！”

