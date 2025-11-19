謝龍介：民進黨瞎挺日如嗑藥自嗨令人擔憂

藍委謝龍介接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月19日電（記者 張嘉文）日本首相高市早苗涉台海言論掀起波瀾，讓中日關係陷入緊張。對此，中國國民黨“立委”謝龍介向中評社表示，民進黨內部出現“很嗨”的情緒令人擔憂，賴清德更應謹慎，不要以為可藉機挑釁中國大陸，這產生的後座力會很可怕。



謝龍介強調，台灣沒事才是我們的目標，這來自兩岸和平共處，而非整天挑釁，這樣沒事也會變有事。



謝龍介接受中評社訪問時表示，高市早苗言辭激烈，使中日關係瞬間緊繃，而台灣部分綠營人士卻呈現興奮反應，彷彿看見可以藉勢挑釁大陸的機會。但他反問“請問賴清德真的願意上高市早苗這台車嗎？上車之後，高市如果下車了，你怎麼辦？”



他提到，賴清德兩年前就曾主張“要聯合友我民主國家，對中國大陸產生軍事威懾”，如今高市早苗動作比賴更快、更激烈，當然民進黨會因此情緒高昂，但越是這時候越要小心。



謝龍介認為，綠營的反應就像“吃了藥一樣很快樂”，卻忽略了這類氛圍背後可能帶來的區域風險。他強調，台灣的首要目標應是“台灣沒事”，而要做到的關鍵從來不是提高挑釁，而是維持兩岸和平。



謝龍介強調，台灣本來就不會有事，只要兩岸和平相處怎麼會有事？但每天要挑釁人家，沒事也會變有事，因為許多戰爭都是從小事演變而來，處在敏感情勢下更要保持冷靜。