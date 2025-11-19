蔡出席台美商會年會　谷立言：台美黃金時期

蔡英文與AIT處長谷立言18日一同出席台灣美國商會年會。（照片：AIT臉書） 中評社台北11月19日電／台灣美國商會18日舉辦2025年度會員大會，會中不僅邀請蔡英文到場致詞外，美國在台協會（AIT）處長的谷立言也到場發表談話，他表示，美台經貿關係正持續深化，並處於政策動能強勁、擴大雙邊投資、以及在多個策略性領域深化合作的“黃金時期”。



根據《中時新聞網》報導，台灣美國商會2025年度會員大會18日登場，今年主題強調“台灣在全球供應鏈中的策略定位”，藉由持續深化美台經貿關係，並與政府及產業夥伴緊密協作，推進共同重點議題，促成更穩定、並與國際接軌的投資商業環境。活動共吸引逾200位會員和來賓參與，蔡英文、美國在台協會處長谷立言及台灣美國商會理事長Dan Silver皆發表談話。



谷立言致詞時表示，美台經貿關係正持續深化，並處於政策動能強勁、擴大雙邊投資、以及在多個策略性領域深化合作的“黃金時期”。他強調，美台共享的民主價值與經濟理念，將持續作為雙邊夥伴關係的基礎，尤其是在美國即將於明年慶祝建國250周年，而台灣美國商會也即將迎來創立75周年的重要里程碑之際。



蔡英文則指出，台灣在高科技產業的領先地位與日益強化的韌性，是美國企業合作的重要基礎。蔡英文也談及兩岸安全議題，指出其影響已從區域延伸至全球關注；台灣在第一島鏈所扮演的關鍵位置，對民主國家以及國際貿易的穩定性具有重要意義。



台灣美國商會理事長Dan Silver也表示，過去一年對商會與全球商業環境而言，都是“充滿重要進展的一年”。台美商會將持續與美、台雙方的重要利害關係人保持積極對話，一如既往地倡議台灣在美國經濟中的重要性，協助確保台灣持續成為“最適合經商的地方”。